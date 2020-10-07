От солнца и любопытных взглядов. Где в Барнауле купить жалюзи со скидкой

Жалюзи – практичный и недорогой способ защитить квартиру от солнечного света и взглядов прохожих. А за счет разных форм и цветов они создадут в интерьере интересный акцент. Можно даже заказать жалюзи с индивидуальным рисунком или фотографией.

В Барнауле такие жалюзи производят, например, в компании "Верхаус". Благодаря собственному производству здесь доступные цены без накруток и переплат. Компания гарантирует надежное качество изделий и длительный срок их эксплуатации. Представители фирмы рассказали, как ухаживать за разными видами жалюзи.

Вертикальные жалюзи

Их достаточно пылесосить несколько раз в год, используя насадку для чистки мягкой мебели. Пластиковые и металлические жалюзи можно периодически протирать влажной тряпкой, смоченной в мыльной воде.

В случае сильного загрязнения снимите ламели с крючков на карнизе, сверните ткань в рулон и замочите в теплой воде с мыльным раствором. После хорошо ополосните и высушите их в вертикальном положении.

Горизонтальные жалюзи

Этот вид жалюзи часто используют в интерьере, но из-за своей формы их нужно чаще очищать от пыли, чем вертикальные. Также их моют с использованием большинства чистящих средств.

Рулонные шторы

Если в процессе эксплуатации на ткани возникли загрязнения, попробуйте:

протереть чистой тряпкой;

почистить пылесосом с мягкой щеткой;

почистить загрязнение канцелярским ластиком;

удалить пятно влажной губкой и пенообразующим моющим средством, не содержащим хлор, и высушить в развернутом виде.

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Производитель натяжных потолков и жалюзи "Верхаус"

Тел: 75-05-05, +7-961-993-44-20.

Адрес: Павловский тракт, 203

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