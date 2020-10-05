В Барнауле может появиться музей, посвященный предпринимательству и репрессиям

В Барнауле может появиться музей, посвященный вкладу частного предпринимательства в экономическое развитие города и его судьбе в период сталинских репрессий. Об этом ИА "Банкфакс" рассказал один из инициаторов проекта, барнаульский общественник Геннадий Шейда.

По его словам, экспозицию разместят в историческом здании купца Морозова на улице Ползунова, 34а. На создание первой части музея потребуется около 200 тысяч рублей, а сбор средств организуют в ближайшее время.

Как рассказал общественник, в здании, построенном в начале ХХ века, изначально располагался один из крупнейших магазинов торговой сети купеческой семьи Морозовых. После короткого периода НЭП в 1930-х строение заняло управление НКВД. В нем же находилось и место содержания под стражей.

Сейчас строение внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2018 году дом купца перешел к новому собственнику – предпринимателю Владимиру Куликову, который его отремонтировал.

Первая часть экспозиции расскажет о роли предпринимателей в развитии Барнаула, в том числе и основателя дома Андрея Морозова – депутата Барнаульской городской думы. Вторую – посвятят сталинской эпохе, в том числе репрессиям, от которых в крае пострадало большое количество людей.

При этом выставка будет работать не на противостоянии этих эпох, а на "их единении". Пока она остается лишь общественным проектом, однако активисты собираются привлечь к сбору финансирования простых граждан и предпринимательское сообщество.