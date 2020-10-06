Мокрый снег, гололед и очень холодно. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 октября

Жителей Алтайского края ожидает сильное похолодание, сообщили в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, днем 6 октября столбики термометров в крае опустятся до +1...+6 градусов. В отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица. Местами ожидается появление временного снежного покрова. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, временами порывы до 15 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до 5 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду.

В ночь на 7 октября в регионе также заметно похолодает – до -4 градусов.