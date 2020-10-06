Алтайских железнодорожников задержали при попытке украсть топливо

Двух работников транспортного предприятия в Алтайском крае обвиняют в покушении на кражу топлива. Об этом сообщает региональное ЛУ МВД.

Следствие установило, что машинист остановил локомотив в лесу и злоумышленники слили горючее из бака в пластиковые канистры. Они бросили емкости вдоль железнодорожных путей, чтобы позднее забрать их и продать.

Сотрудники транспортной полиции изъяли украденное и вернули законному владельцу. Расследование уголовного дела завершено и теперь его рассмотрит суд.

Санкция части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.