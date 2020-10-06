Четырехлетний мальчик на Алтае ушел искать маму и набрел на прокурора

В Республике Алтай на окраине одного из сел обнаружили четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".
Оказалось, что ребенок – младший в семье. В этот день его отец находился на заработках, а мать ушла по делам. Пока старший брат топил печь, мальчик надел на себя то, что попалось под руку, и ушел.
Ребенка заметил сотрудник прокуратуры, который проводил личный прием жителей села. Ребенок рассказал ему, что пошел искать маму, которая куда-то ушла.
Мальчика передали родителям, проверили условия их проживания. В планах обсудить вопрос о постановке семьи на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.
Комментарии
ОДНщики на дурака палку срубили и прокурор медальку
может президентские меры поддержки недостаточны и не работают??
Вы уверены, что прокурорам за такие мелочи медали дают? Так в стране металла не хватит
Да видим мы как изымают детей из семей, вместо помощи! Такое государство мы не строили и не хотим!
У многих ваших знакомых детей отобрали?
6.10.2020 11:08 - гость -
А Вы посмотрите телевизор, интернет, а не изображайте страуса.
Не нужно верить всему, что пишут в интернете? Из личного опыта есть примеры? Я то знаю что говорю. Изъять ребёнка ОЧЕНЬ непросто
6.10.2020 10:56
- гость -
Вы уверены, что прокурорам за такие мелочи медали дают? Так в стране металла не хватит
Вы думаете они много полезных поступков делают?