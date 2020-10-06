Четырехлетний мальчик на Алтае ушел искать маму и набрел на прокурора

В Республике Алтай на окраине одного из сел обнаружили четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Оказалось, что ребенок – младший в семье. В этот день его отец находился на заработках, а мать ушла по делам. Пока старший брат топил печь, мальчик надел на себя то, что попалось под руку, и ушел.

Ребенка заметил сотрудник прокуратуры, который проводил личный прием жителей села. Ребенок рассказал ему, что пошел искать маму, которая куда-то ушла.

Мальчика передали родителям, проверили условия их проживания. В планах обсудить вопрос о постановке семьи на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.