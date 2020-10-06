Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что некоторые изменения в генах могут затруднить или облегчить проникновение инфекции в клетки. При этом узнать наличие врожденного "иммунитета" к COVID-19 можно только исследованием ДНК человека.

Как ранее сообщил amic.ru, в центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что у взрослых пациентов, в возрасте от 21 до 50 лет, переболевших COVID-19, может проявиться воспалительный синдром MIS-A. Симптомами являются сильные боли в животе и аритмия.