Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве рассказали, что некоторые изменения в генах могут затруднить или облегчить проникновение инфекции в клетки. При этом узнать наличие врожденного "иммунитета" к COVID-19 можно только исследованием ДНК человека.
Как ранее сообщил amic.ru, в центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что у взрослых пациентов, в возрасте от 21 до 50 лет, переболевших COVID-19, может проявиться воспалительный синдром MIS-A. Симптомами являются сильные боли в животе и аритмия.
Комментарии
Вместо помощи начали вдувать в уши в басни
Генетика в данном вопросе играет главную роль, я об этом говорил еще весной.
очередной раз убедились, бесполезная организация с бесполезной тратой денег. мутации, втирают нам..насмотрелись фильмов. Вчера у них иммунитет на 2 месяца давался, сегодня люди мутанты, завтра что будет? Хватит вливать в уши желтую жидкость!
Ну как бы это и так понятно, что кто-то более устойчив, кто-то менее. А какие именно мутации-то?)))
6.10.2020 12:59
- гость -
Вот у вас по всей видимости предрасположенность к приобретению хвоста. Не удивляйтесь когда полезет. И потом ищите во всем плюсы, по крайней мере хвостом можно не плохо будет пошалить.