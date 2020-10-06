Королева метаболизма: как щитовидная железа влияет на вес и самочувствие 

Как правило, появление недомогания, сонливости, депрессии приписывают внешним обстоятельствам – стрессам, перегрузкам, недосыпанию. Но если без объективных причин вы стали хуже спать, утомляться быстрее, есть больше – это повод проверить состояние щитовидной железы.

"Щитовидка" влияет на весь организм: от ее здоровья зависят умственные способности, качество сна, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическая активность, прочность костей и скелета, работа сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребенка. Женщинам врачи особенно рекомендуют регулярно проводить обследование щитовидной железы. Чтобы контролировать функциональность "щитовидки", нужно раз в год делать анализ крови на исследование трех гормонов: T3 свободного, Т4 свободного и ТТГ.

До 31 октября во всех отделениях лаборатории "Гемотест" стоимость комплексной диагностики функции щитовидной железы снижена до 690 рублей (вместо 1050 рублей). Исследование займет всего 1 день.

Для анализа у пациента возьмут кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно (от 130 рублей).

Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте, получить по электронной почте или через бесплатное SMS-уведомление. "Расшифровать" результаты помогут врачи-консультанты "Гемотеста": достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 – звонок бесплатный по всей России.

Адреса лабораторных отделений "Гемотест" в Барнауле:

Балтийская, 12

Советская, 7

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