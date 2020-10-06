"Некие странности". Ученые обнаружили необычные отложения в одной из рек на Камчатке

Специалисты Камчатского института рыбного хозяйства и океанографии обнаружили плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева, которая впадает в Авачинский залив. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врио руководителя КамчатНиро Александра Варкентина.

"Визуально есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена", – сказал Варкентин.

На месте взяли пробы воды и грунта для исследования. Кроме того, часть материалов отправили в Тихоокеанский филиал во Владивосток и передали представителям Следственного комитета. Таким образом, для установления причины проведут сразу три независимых исследования.

Как ранее сообщил amic.ru, на восстановление экосистемы акватории Тихого океана на Камчатке уйдет не менее 10 лет. При этом если источник загрязнения в ближайшее время не устранят, то сроки могут значительно увеличиться.