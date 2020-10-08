Квартира в Москве или Питере. Как купить жилье в столице, не выезжая из Барнаула

Новая квартира – прекрасная инвестиция. А квартира в Москве или Санкт-Петербурге – это, пожалуй, лучшее вложение. И если у вас есть деньги, не ждите, пока закончится вся эта история с пандемией. Чтобы приобрести столичное жилье, не потребуется никуда летать и самостоятельно проходить круги "бюрократического ада" для оформления документов. Все сделают специалисты отдела продаж "Барнаулкапстроя".

Просто и удобно

"Барнаулкапстрой" работает под ключ и со всеми застройщиками напрямую. Вам не просто подберут варианты под ваши запросы. Вам предложат только высоколиквидные объекты от проверенных компаний в перспективных районах. Как для жизни, так и для инвестиций. А также разработают максимально комфортные условия ипотечного платежа по сумме, сроку выплат и подскажут, какие скидки и акции есть на рынке.

Менеджеры "Барнаулкапстроя" прекрасно разбираются во всех тонкостях таких сделок. Они берут на себя весь процесс оформления, гарантируя его прозрачность и законность. Платить вы будете только тогда, когда из Москвы придут документы о регистрации со штампом Росреестра. Вы в прямом смысле можете стать обладателем квартиры мечты, практически не вставая с дивана.

И что там за квартиры?

Если вы хотите стать собственником жилья в современном комплексе бизнес-класса в престижном районе Москвы, то присмотритесь к "Ленинградке 58". Здесь есть и небольшие квартиры для желающих с чего-то начать и просторные четырехкомнатные для любителей максимального комфорта (а, может, захотите жилье с террасой с видом на водохранилище?). Проектная декларация.

Московский микрорайон "Зиларт" смело можно назвать семейным. Несколько детских садов, школа, торговый центр, парк и целая сеть прогулочных зон, игровых и спортивных площадок – идеальное место для жизни с детьми. Проектная декларация на один из домов тут.

А дома в ЖК "Лучи" (тоже в столице страны) расположен около лесного массива и построен по энергосберегающей "бесшовной" технологии отделки фасадов. Проектная декларация.

В Питере выбор новостроек еще больше.

Например, жилой комплекс "Морская набережная. Seaview", расположенный в ста метрах от Финского залива. Это жилье бизнес-класса с двухметровыми окнами, панорамными лоджиями, подземным паркингом и закрытой территорией. Декларацию можно посмотреть тут.

У ЖК "Заповедный парк" другое преимущество – он находится рядом с Новоорловским лесопарком и Суздальскими озерами. И при этом удален от загруженных магистралей. Проектная декларация тут.

ЖК "Цивилизация", наоборот, почти в самой гуще городских событий – всего в семи минутах езды до Невского проспекта, рядом Октябрьская набережная. В самом микрорайоне детские сады, школы, скверы, детские и спортивные площадки и зоны отдыха. Проектная декларация.

Квартира в столице – это действительно очень выгодное вложение. А если уж для себя покупаешь или ребенка-студента, то будут тебе все прелести столичной жизни: от культурно-развлекательной "старой" Москвы или Питера до комфортного и тихого нового микрорайона со всей инфраструктурой.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон: (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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