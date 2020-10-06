"Это бесчеловечно". В АКЗС выступили в поддержку ковидного госпиталя в Новоалтайске

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев выступил в поддержку переоборудования больницы в Новоалтайске в ковидный госпиталь, пишет пресс-служба алтайского парламента.

По его словам, обстановка с распространением коронавируса сегодня стала тревожной не только в Алтайском крае, но и в целом по стране.

"Медики изучают коронавирус, учатся бороться с ним и его последствиями вот в это самое время. Постоянно появляются новые мнения по поводу диагностики и лечения. Как только отрабатываются новые методики, они передаются алтайским врачам, в том числе посредством онлайн-обучения", – сказал Лазарев.

Он подчеркнул, что сам является сторонником скорейшего перехода к плановой медицинской помощи, однако COVID-19 утяжеляет течение множества патологий. По мнению Лазарева, госпиталь в Новоалтайске обеспечит помощь не только ковидным больным, но и тем, кто имеет осложнения на фоне хронических заболеваний.

Лазарев отметил, что все работники медучреждений для больных коронавирусом прошли спецподготовку и могут оказывать помощь пациентам с заболеваниями хирургического, терапевтического и прочих профилей с учетом их положительного ковид-статуса.

При этом негативная оценка решения перепрофилировать новоалтайскую больницу под больных COVID-19, по мнению Лазарева, связана в первую очередь с преобладанием эмоций над логикой и здравым смыслом.

"Протестовать против работы ковидных госпиталей могут только те, кто не видел и не понимает реального положения дел. В нынешних условиях это просто бесчеловечно", – заключил парламентарий.

Напомним, что 11 октября жители Новоалтайска собираются провести митинг против ковидного госпиталя в "семиэтажке", которую собираются переоборудовать в связи с ростом числа больных.

По словам организаторов, больница обслуживает не только жителей Новоалтайска, но и Троицкого, Первомайского, Тальменского, Косихинского районов, а также ЗАТО Сибирский. При этом люди согласны, что госпитали для зараженных COVID-19 нужны, однако "не такими жертвами".