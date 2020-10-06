Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае

С 6 октября в Алтайском крае изменится расписание движения нескольких поездов. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Отменяются пригородные поезда:

№ 6386 Барнаул – Баюново, отправление в 9 часов 27 минут, прибытие в 10 часов 44 минуты;

№ 6385 Баюново – Барнаул, отправление в 14 часов 20 минут, прибытие в 15 часов 35 минут;

№ 6382 Барнаул – Овчинниково, отправление в 8 часов 12 минут, прибытие в 10 часов 18 минут;

№ 6381 Овчинниково – Барнаул, отправление в 13 часов 42 минуты, прибытие в 15 часов 35 минут.

Пригородный поезд № 6383 Овчинниково – Барнаул будет отправляться на 57 минут раньше: в 15 часов 9 минут, прибытие в 17 часов 3 минуты.

Подробную информацию можно получить по телефону (3852) 29-21-68 и в пригородных кассах.