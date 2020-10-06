Погибшего краснокнижного тигра нашли в Хабаровском крае

Специалисты охотнадзора обнаружили погибшего краснокнижного тигра возле поселка в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС.

"Вчера специалисты охотнадзора обнаружили труп тигра. В ближайшее время он будет доставлен в Приморский край для проведения исследования по установлению причин гибели", – сказал представитель центра "Амурский тигр". Он уточнил, что тело животного было найдено в районе имени Лазо.

Ранее ami.ru писал о том, что в Амурской области убили краснокнижного амурского тигра Павлика. GPS-сигнал с ошейника тигра пропал 8 сентября. В последний раз его зафиксировали в Свободненском районе.