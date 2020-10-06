Верните людям трамвай. Барнаульцы недовольны работой общественного транспорта

Жители города в сообществе Barnaul22 пожаловались на работу общественного транспорта. Всему виной отсутствие трамвая.

"Трамвай № 8. Его отменили, когда были первые ограничения, связанные с коронавирусом, с формулировкой "экономически нецелесообразно". И я, в принципе, согласен был на тот момент, но уже все вернулось обратно, предприятия заработали, школьники и студенты вернулись к учебе. Почему не возвращают маршрут?" – пишет пользователь.

Автор поста добавил, что, несмотря на подорожание проезда, новые трамваи в городе не появляются, а несмотря на то, что маршрута № 8 нет, трамвай № 9 чаще ходить не стал. Из-за этого люди подолгу не могут уехать.