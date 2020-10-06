Верните людям трамвай. Барнаульцы недовольны работой общественного транспорта

Жители города в сообществе Barnaul22 пожаловались на работу общественного транспорта. Всему виной отсутствие трамвая.
"Трамвай № 8. Его отменили, когда были первые ограничения, связанные с коронавирусом, с формулировкой "экономически нецелесообразно". И я, в принципе, согласен был на тот момент, но уже все вернулось обратно, предприятия заработали, школьники и студенты вернулись к учебе. Почему не возвращают маршрут?" – пишет пользователь.
Автор поста добавил, что, несмотря на подорожание проезда, новые трамваи в городе не появляются, а несмотря на то, что маршрута № 8 нет, трамвай № 9 чаще ходить не стал. Из-за этого люди подолгу не могут уехать.
Комментарии
Ну так то да. нам постоянно уверяют, что подорожание билетов для обновления автопарка. а воз и ныне там. кто то гребет бабло...видимо. так то норм кормушка.
Почему не возвращают маршрут
а кто на маршрутках за 25 рэ без выдачи билетов тогда ездить будет)))
Ещё 3-ка от Ашана заканчивает ходить часов в 7. В 8 от туда можно уехать только или на 10-ке или на 7-ке, но и там и там крюк.
Может убрать все трамваи. ПРАВИЛЬНО содержать трамвайные пути дороже чем автомобильные дороги.
6.10.2020 14:25
- гость -
Тогда одновременно нужны выделенные линии для ОТ. Ибо та же семерка на гору едет, а машины и автобусы стоят в пробках. Невозможно? Тогда оставьте в покое трамвай.
14:24
Вы о чем? она с конечной около пивзавода в 17:30 уже едет в депо на коммунаров! приходится ездить с пересадками!
В Москве троллейбусы убрали...
14:24
Вы о чем? она с конечной около пивзавода в 17:30 уже едет в депо на коммунаров! приходится ездить с пересадками!
Ну так значит нужно время работы трамвая продлять, я не закрывать совсем. А то решаете проблему как чиновники.
Трамвай в Барнауле в принципе строился как наземное метро, что бы быстро доехать из конца в конец. А их наоборот на задворки загоняют. Развивать трамваи надо и преимущественное движение давать там, где они стоят вместо того, что бы ехать. Тогда и с машин половина смогла бы на трамваи пересесть.