Алтайского рецидивиста осудили еще на 20 лет за интимные переписки с детьми

В Алтайском крае 39-летнего жителя Бийска осудили на 20 лет колонии за переписки с несовершеннолетними девочками. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установили следователи, с марта по сентябрь 2019 года осужденный отбывал наказание за аналогичные преступления в Иркутской области. Мужчина зарегистрировался в одной из социальных сетей, где находил страницы детей и переписывался с ними под вымышленным именем. В ходе общения преступник отправлял им порнографические фото и видео.

Всего пострадали шесть девочек. Три из них, в возрасте от 12 до 15 лет, проживают в Алтайском крае. Также в ходе расследования выяснилось, что рецидивист разместил в интернете интимные фотографии одной из девочек.

Обвиняемый признал вину лишь частично. Суд назначил бийчанину наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии особого режима.