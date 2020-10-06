Плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшее время и продлится около месяца на показателях выше весенних. Об этом РИА "Новости" рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
По мнению специалиста, нарастание может продолжаться не менее месяца, хоть ситуацию и довольно сложно предсказать.
"Скорее всего, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и не меньше месяца", – сказал Альтштейн.
Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в России выявили 11 615 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 1 237 504 человек.
Это наибольший суточный прирост с 11 мая. Тогда в стране зарегистрировали рекордное за все время пандемии число заразившихся – 11 656 человек.
Комментарии
Скорее всего, мы достаточно скоро выйдем на плато
под плато подразумевается постоянство заразившихся за день, я так думаю...
При пандемии испанки (1918-1920) вторая волна была самая смертоносная
У нас одни плато да пики)
Так оно и понятно, что будет тяжело. За пол года не построили ни одной новой поликлиники, ни одного госпиталя.