Плато по коронавирусу в РФ наступит в ближайшее время и продлится около месяца на показателях выше весенних. Об этом РИА "Новости" рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По мнению специалиста, нарастание может продолжаться не менее месяца, хоть ситуацию и довольно сложно предсказать.

"Скорее всего, мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и не меньше месяца", – сказал Альтштейн.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в России выявили 11 615 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 1 237 504 человек.

Это наибольший суточный прирост с 11 мая. Тогда в стране зарегистрировали рекордное за все время пандемии число заразившихся – 11 656 человек.