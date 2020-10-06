Все госпитали Алтайского края обеспечены средствами индивидуальной защиты

Информацию о нехватке средств индивидуальной защиты в госпитале города Яровое главный врач ФГБУЗ МСЧ N128 Валерий Сигарёв назвал "недоразумением". Дело в том, что в инстаграмм губернатора Алтайского края обратились жители города-курорта, которые попросили главу региона принять меры, так как якобы в больницах Яровое не хватает СИЗов и врачи вынуждены обращаться за помощью к горожанам.

6 октября Валерий Сигарева заявил, что в госпитале есть средства индивидуальной зашиты, а "недоразумение" произошло из-за того, что кто неправильно трактовал его слова.

"В нашем госпитале есть средства индивидуальной защиты, но с учетом того, что количество инфицированных коронавирусом в городе растет, нами рассматривается вопрос об увеличении коечного фонда для этого и необходим запас СИЗов. Финансируется медсанчасть из федерального бюджета и процедура закупки займет продолжительное время, на этот период краевой минздрав подстраховал нас собственными средствами защиты ", — сообщил главный врач ФГБУЗ МСЧ N128 Ярового Валерий Сигарёв.

Отметим, весной 2020 года, когда регионы только столкнулись с COVID-19, медицинским организациям действительно оказывал помощь бизнес, за что медики признательны до сих пор, но сегодня эта практика прекращена.

По данным руководства медучреждения, на данный момент все необходимые средства индивидуальной защиты в МСЧ № 128 имеются: сформирован недельный запас.

В зависимости от потребности и расходов СИЗов, учреждением будет произведена их дополнительная закупка. Кроме того, своими резервами медучреждения страхует и минздрав Алтайского края.

Также в министерстве отмечают, что на данный момент во всех ковидных госпиталях Алтайского края сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты — 421 тыс комплектов. С учетом текущей эпидемиологической ситуации этого хватит на 9 месяцев.