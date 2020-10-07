Все лучшее в одной. В чем преимущества Мультикарты от ВТБ

ВТБ заменил все дебетовые карты новой Мультикартой. Ее можно использовать для безналичной оплаты покупок как в России, так и за рубежом, снизить процентную ставку по кредитам, а также получать кешбэк за остаток средств на счете и при покупках в магазинах.

Какие Мультикарты есть в банке

Стандартная дебетовая Мультикарта не имеет комиссии за обслуживание. Процент по вкладу составляет 4,5%, кешбэк – 1,5%.

Мультикарту делают из полилактида, являющегося экологичной заменой пластика. Стоимость карты – 99 руб., при этом обслуживание бесплатное. Есть возможность менять бонусные опции ежемесячно.

Мультикарта "Мир" – Maestro подходит для покупок товаров и услуг за границей без комиссии. Есть кешбэк и начисление 4,5% доходом на остаток. Обслуживание карты также бесплатное.

Мультикарта ВТБ "Тройка" позволяет пополнять проездной в ВТБ Онлайн или в банкоматах метро. Предусматривает снятие денежных средств до 350 тыс. рублей в день, в месяц – до 2 млн рублей. Также до 100 тыс. рублей в месяц можно переводить по номеру телефона бесплатно.

Пользуясь Мультикартой, вы получаете вознаграждения за покупку товаров и услуг, выгодные условия кредитования и рефинансирования. Также у каждой Мультикарты есть возможность менять бонусы: например, выбрать кешбэк (1,5% бонусными рублями, но не более 75 тыс. рублей в месяц), баллы за покупки у партнеров или скидку к ставке по кредиту.

Условия получения Мультикарты

Для получения дебетовой карты банка ВТБ необходимо заполнить анкету на сайте организации. Там же можно найти всю необходимую информацию. Карту изготовят и доставят на дом в кратчайшие сроки.

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