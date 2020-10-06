Выставку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума откроют в Алтайском крае

9 октября в Государственном художественном музее Алтайского края откроется выставка "Православное искусство земли алтайской". Экспозиция посвящена 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, пишет официальный сайт региона.

Выставку подготовили совместно с Покровской старообрядческой общиной Барнаула. Посетители смогут посмотреть на произведения иконописи, меднолитой пластики, книжной культуры и этнографические костюмы старожилов Алтая.

"В Сибири и на Урале в XVIII-XIX веках особое значение приобрели культовые произведения, соединяющие элементы живописи и медной пластики. Такая врезка с изображением голгофского креста из собрания музея познакомит зрителей с традиционным направлением старообрядческого искусства", – рассказали в Минкульте.

Выставка будет работать до 15 ноября.