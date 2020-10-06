Нобелевскую премию по физике вручили за исследование космоса

Нобелевскую премию по физике получили Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез. Об этом сообщает РИА "Новости".

Представители Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук уточнили, что британский физик и математик Пенроуз получил премию за открытие того, что свойства космических объектов – черных дыр – подтверждают Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Немецкий астрофизик Генцель и американский астроном Гез – за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики.

Из-за пандемии традиционную церемонию награждения в Стокгольме отменили и награждение проходит в онлайн-формате.