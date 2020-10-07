Фото: Игорь Стомахин, Анастас Суткус, BIGpicture.ru

Золотое студенческое время. В СССР всегда чувствовалось четкое разделение на мужские и женские институты. Девушки учились в основном на учителей и филологов. Еще одним местом, где концентрация слабого пола была высокой – это институты народного хозяйства. За период существования СССР система образования менялась, реформировалась. В начале существования страны высшие школы вообще были отменены. Но со временем осознали, какое огромное значение имеет развитие науки.

Какими же были советские студентки в разные годы, смотрите в нашей фотоленте.