Звезда шоу "Холостяк" насмерть сбила пешехода в центре Москвы

Звезда телевизионного проекта "Холостяк" Виктория Короткова за рулем "Гелендвагена" насмерть сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло 5 октября около 23:00. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а Короткова находилась за рулем своего автомобиля. На кадрах с места происшествия видно, что после удара пострадавший попал под колеса еще одного автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По информации правоохранительных органов, в момент аварии Виктория была трезва. Она сдала экспресс-тест на месте происшествия.

Подробности инцидент уточняются.