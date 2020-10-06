Жители Бийска выстраиваются в огромные очереди на КТ

Жители Бийска в социальных сетях жалуются на огромные очереди на КТ. На процедуру невозможно попасть даже ночью.

В сети появился ролик, который был снят около 12 часов ночи. На записи видно, что коридор больницы забит людьми. Некоторым приходится сидеть и ждать очереди на полу.

"В центре "Мать и Дитя" люди стоят, сидят, даже на полу, а также падают в обморок в ожидании своего времени", — пишут жители Бийска в социальных сетях.

Один из жителей города пожаловался на то, что его привезли в больницу около часа дня, а около восьми часов вечера он ушел так и не сдав анализы.

Ранее amic.ru писал о том, что барнаульцы продолжают простаивать часами в надежде попасть в медучреждения. Утром, 6 октября, огромная очередь образовалось у входа в 14-ю поликлинику.