Путин заявил, что власти готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом

Угроза распространения коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию событий. Об этом во время встречи с руководителями фракций Госдумы заявил Владимир Путин.
"Угроза вируса еще не ушла, она не отступила. Но мы готовы к любому развитию ситуации. Мы будем действовать четко и согласованно", – цитирует главу государства ТАСС.
Президент заявил, что власти будут поддерживать жителей страны, социальную сферу и систему здравоохранения. Путин добавил, что знает о тяжелой ситуации с коронавирусом в Госдуме и отметил, что, несмотря на большое количество зараженных, нижняя палата парламента продолжает работать.
Комментарии
Ну они то понятно, что готовы. Медицина Алтайского края на карачках уже, а власти переживать не зачем.
Изолировался, закуклился и считает, что на этом его функции закончились - четко работает?!
Ага видно как поддерживают, поликлиники закроют, посадят на самоизоляцию, а как лечиться или дохнуть сразу, а как кредиты платить, там отсрочек нет.
бред сказочный
Президент заявил, что власти будут поддерживать жителей страны, социальную сферу и систему здравоохранения.
+++++++++++
Между заявил и заверил существует определённая смысловая разница.
* Хотелось бы, чтобы его спичи на публику не носили заявительный характер, тем более - из бункера , куда другие попадают на рапорт после двухнедельного карантина.
Народ все чего то ждёт.
7.10.2020 09:00
- гость -
Не думаю,что только медицина АК на карачках- просто мы не знаем ситуации в других областях "изнутри". Ну не может у всех вокруг быть хорошо (кроме Москвы) и только в АК жопа!
"Мы будем действовать четко и согласованно",
Извините, а 20 лет каким образом действовали? Почему у нас, в провинции, невозможно получить нормальную медицинскую помощь?
Риторические вопросы....