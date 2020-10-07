Путин заявил, что власти готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом

Угроза распространения коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию событий. Об этом во время встречи с руководителями фракций Госдумы заявил Владимир Путин.

"Угроза вируса еще не ушла, она не отступила. Но мы готовы к любому развитию ситуации. Мы будем действовать четко и согласованно", – цитирует главу государства ТАСС.

Президент заявил, что власти будут поддерживать жителей страны, социальную сферу и систему здравоохранения. Путин добавил, что знает о тяжелой ситуации с коронавирусом в Госдуме и отметил, что, несмотря на большое количество зараженных, нижняя палата парламента продолжает работать.