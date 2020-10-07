Портал Variety сообщает о том, что премьеру нового "Бэтмена" снова перенесли. Ранее релиз картины был запланирован на 1 октября 2021. Теперь дата сдвинулась на 4 марта 2022 года.

Ранее съемки картины приостановили из-за того, что исполнитель главной роли Роберт Паттинсон заразился коронавирусом.

"Один из участников производства "Бэтмена" получил положительный результат на COVID-19, в связи с чем изолировался в соответствии с установленными протоколами. Съемка временно приостановлена", – говорил представитель студии.

Позднее стало известно, что результаты теста подтвердились именно у Паттинсона.