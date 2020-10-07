Октябрьский снег продолжает идти в Алтайском крае. Начало месяца в регионе прохладное и богатое на осадки.

В крае температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Практически на всей территории региона небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В предгорьях местами временный снежный покров.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами по востоку порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +3...+5 градусов. По прогнозам синоптиков возможны умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.