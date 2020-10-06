ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"

В Организации по запрещению химоружия подтвердили, что в организме российского политика Алексея Навального найдены следы "Новичка". Об этом говорится в заявлении ОЗХО.

Организация провела исследования анализов по запросу Германии и обнаружила биомаркеры ингибитора холинэстеразы, которые свидетельствуют о применении отравляющего вещества. При этом разновидность "Новичка", использованная для отравления оппозиционера, не занесена в списки запрещенных веществ ОЗХО.

Правительство ФРГ призвало российских коллег дать объяснения, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели отчета ОЗХО.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.

Как ранее сообщил amic.ru, журналист Юрий Дудь взял интервью у Алексея и Юлии Навальных. Оппозиционер рассказал о состоянии здоровья, подробностях произошедшего и заявил, что после восстановления собирается вернуться в Россию. При этом ни Алексей, ни Юлия не боятся возвращаться на родину.