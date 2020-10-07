Компания Apple анонсировала презентацию под названием "Новости скорости" – она пройдет 13 октября в 20:00 мск и будет транслироваться онлайн, сообщается на сайте бренда.

По информации инсайдеров, на мероприятии презентуют четыре новых смартфона: два iPhone 12 с экранами 5,4 и 6,1 дюйма и два iPhone 12 Pro с экранами 6,1 и 6,7 дюйма. Предположительно, модели получат новый дизайн в стиле безрамочных iPad Pro, а их ключевой особенностью станет поддержка 5G.

Помимо iPhone, купертиновцы могут анонсировать полноразмерные наушники AirPods и метку AirTag для поиска потерянных вещей.

Напомним, первая осенняя презентация Apple прошла в сентябре. На ней американский бренд представил новые Apple Watch Series 6 и SE, а также обновленные iPad 8 и iPad Air.