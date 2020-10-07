Инвестиции без рисков. Как выгодно купить активы для бизнеса

На портале DA предприниматели могут без рисков приобрести недвижимость, оборудование или готовый бизнес. Гарантом чистоты сделок выступает Сбербанк.

Портал DA – один из крупнейших в российском интернете сервисов по продаже готового бизнеса. Сегодня на площадке размещаются 8,3 тыс. различных активов на общую сумму 202 млрд руб. На сайте продается коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, участки, автомобили и спецтехника. За 2,5 года на портале было заключено более 500 сделок на общую сумму свыше 13 млрд руб.

Основная часть сделок (35%) совершается в сегменте коммерческой недвижимости (торговые, офисные и складские помещения), большую долю составляют сделки с промышленными и производственными комплексами, предприятиями (15%), в топ-3 также входят активы, относящиеся к гостинично-ресторанному бизнесу.

Клиентский опыт

Крупная компания планировала купить здание для запуска производства и нашла на портале DA подходящий объект. Продажа актива происходила на открытом аукционе в рамках процедуры банкротства. Клиент не обладал опытом участия в торгах и знаниями о порядке их проведения, для него это был весомый аргумент для отказа от сделки. Кроме того, стоимость актива составляла более 35 млн руб., которыми клиент не располагал в полном объеме, и ему требовалось дополнительное фондирование. Сотрудничество с порталом DA обеспечило компании быстрое и прозрачное взаимодействие с банком. Клиент получил все необходимые консультации, стал участником торгов, в итоге был признан победителем и получил кредит на покупку здания.

В случае обращения компании к посредникам или прочим сторонним ресурсам, ему не удалось бы комплексно подойти к сделке и в рамках "единого окна" получить консультацию о порядке получения электронной цифровой подписи, участию в торгах, финансировании сделки за счет кредитных средств банка. Из-за бумажной волокиты и прохождения множества инстанций клиент, вероятнее всего, отказался от покупки данного актива.

Гарантии сделки

На портале DA продавцами активов выступает Сбербанк и свыше десятка других банков, крупных владельцев бизнеса, которые уже провели оценку стоимости объекта и due diligence. Также на сайте продается имущество в рамках процедур банкротства. При этом интернет-ресурс гарантирует клиенту, что активом не владеют третьи лица, он не арестован судом, а заявленные характеристики соответствуют реальным.

На портале DA приобрести бизнес, оборудование или недвижимость могут также небольшие компании и индивидуальные предприниматели: из 3,5 тыс. активов для бизнеса, размещенных на сайте в настоящее время, 80% будут интересны именно этой категории клиентов. Речь идет о транспортных средствах, оборудовании, а также готовом бизнесе для предпринимателей стоимостью до 10 млн руб.

Портал DA предлагает свои услуги не только покупателям, но и продавцам – любой собственник бизнеса или недвижимости может разместить на нем свой объект, связавшись на сайте с менеджером Сбербанка. Сегодня клиентская база портала DA составляет более 16 тыс. покупателей, при этом ежемесячно на нем регистрируются 3,5 тыс. новых покупателей. В то же время наблюдается и серьезный ежемесячный прирост базы объектов – он составляет 25%.

Схема покупки объекта на портале DA прозрачна – клиентов консультирует персональный менеджер, который расскажет о деталях покупки и поможет с оформлением документов.

При сотрудничестве с собственниками продвижение лотов банк возьмет на себя – помимо внутренних маркетинговых каналов Сбербанка объекты размещаются на ведущих специализированных площадках, соответствующих типам продаваемого имущества и целевой аудитории (например, жилая недвижимость представлена на "ДомКлике"). Таким образом, сделку можно провести быстро и без серьезных усилий со стороны собственника.