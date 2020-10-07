Умер музыкант Эдди Ван Хален

Гитарист и основатель американской хард-рок группы Van Halen Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет, сообщил его сын Вольф Ван Хален в Instagram 6 октября.

"Я не верю, что пишу это, но мой отец Эдвард Додевик Ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком этим утром. Он был лучшим отцом из всех, о ком я мог бы мечтать. Любые секунды, что я разделял с ним на или вне сцены были даром. У меня разбито сердце и я не уверен, что смогу полностью восстановиться от этой потери", – написал он.

По информации TMZ, Ван Хален боролся с раком горла более 10 лет, а в конце прошлой недели его состояние резко ухудшилось. Отмечается, что гитарист ушел из жизни в окружении родных в клинике Санта-Моники, штат Калифорния.

Эдди Ван Хален родился в Амстердаме в 1955 году. В 1962 году его семья переехала в США, где спустя 10 лет он создал рок-группу Van Halen, которая вскоре добилась мировой известности. В 2007 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 2012-м Эдди Ван Хален вошел в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.