За сутки в Республике Алтай выявили 98 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили еще 98 случаев коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.

Диагноз подтвердился у 40 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 19 жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырёх детей; у 13 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у 10 жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у восьми жителей Улаганского района; у четырех жителей Турочакского района; у трех жителей Чойского района; у одного жителя Усть-Коксинского района.

Таким образом, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 4193 инфицированных. Выздоровели из этого числа 3063 пациента, в том числе 60 – за прошедшие сутки.