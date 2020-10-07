Звезда Comedy Woman показала фанатам обезображенное болезнью лицо

Российская актриса, участница проекта Comedy Woman Наталия Медведева на своей странице в Instagram опубликовала фото с последствиями кожного заболевания. По ее словам, это длится уже два месяца и лечение не дает результатов.
Болезнь, от которой страдает Наталия, называется периоральный дерматит. Недуг докучает ей уже давно, и, несмотря на то, что актриса лечится у лучших дерматологов, у нее не получается даже снять симптомы. Медведева настолько отчаялась, что "cходила к крутому гомеопату" и планирует приступить к нетрадиционному лечению.
"Оно выпуклое. Иногда жутко сохнет... Иногда почесывается... Иногда жжет..." – написала актриса о своем лице.
Периоральный дерматит (розацеаподобный, околоротовой) – воспаление кожи вокруг рта, которое сопровождается покраснением, отёчностью и высыпаниями в виде папул. Это редкое дерматологическое заболевание, оно диагностируется у 1% пациентов, чаще всего – у женщин до 40 лет. Периоральный дерматит создаёт физический и моральный дискомфорт, требует квалифицированного лечения и профилактики.
* по данным портала dermatit.su
Комментарии
может от недотRаха? ))
7.10.2020 10:21
- гость -
Может вы от недо...ха родились?
Болезнь иммунная и очень неприятная. И никто от нее не застрахован.
7.10.2020 10:21
- гость -
Да по любому. Тарзана на нее не хватает, ну или наших местных можно шаманов использовать, аборигена там....Краш и жоржик от страха убежат, им подавай Варвару А абориген стреляный перец сможет.
Предполагают что одной из причин заболевание может служить частое использование косметических увлажняющих кремов.
а может аписторхи?
это от" ума" , за глумление над героем Д. Карбышевым.
Где калибр? Он же во всех областях соображает. Пусть подскажет девахе, что делать. А то вон уже специалист по градостроительству начал свои предположения строить
Наташа выздоравливай)
Такая девочка была сексуальная
это проказа...
типичный пример ющенко - до выборов и после
вызхдаровление Вам
А то вон уже специалист по градостроительству начал свои предположения строить
Да АобриКеша во всех отраслях жизни спец. С приставкой "мамин". Мамин урбанист, мамин экономист, мамин вирусолог, а сейчас стал маминым косметологом.
Скоро еще Джек скотоложец месный подтянется.
А то вон уже специалист по градостроительству начал свои предположения строить
Да АобриКеша во всех отраслях жизни спец. С приставкой "мамин". Мамин урбанист, мамин экономист, мамин вирусолог, а сейчас стал маминым косметологом.
Скоро еще Джек скотоложец месный подтянется.
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Тут нужна антипаразитарная чистка по Хильде Кларк, чистка печени и кишечника, полный отказ от мясомолочки, всего мучного и сахара.
Вместо кофе и чая - настой чистотела.
Очень хорошо бы помогло каскадное голодание.