Звезда Comedy Woman показала фанатам обезображенное болезнью лицо

Российская актриса, участница проекта Comedy Woman Наталия Медведева на своей странице в Instagram опубликовала фото с последствиями кожного заболевания. По ее словам, это длится уже два месяца и лечение не дает результатов.

Болезнь, от которой страдает Наталия, называется периоральный дерматит. Недуг докучает ей уже давно, и, несмотря на то, что актриса лечится у лучших дерматологов, у нее не получается даже снять симптомы. Медведева настолько отчаялась, что "cходила к крутому гомеопату" и планирует приступить к нетрадиционному лечению.

"Оно выпуклое. Иногда жутко сохнет... Иногда почесывается... Иногда жжет..." – написала актриса о своем лице.

Периоральный дерматит (розацеаподобный, околоротовой) – воспаление кожи вокруг рта, которое сопровождается покраснением, отёчностью и высыпаниями в виде папул. Это редкое дерматологическое заболевание, оно диагностируется у 1% пациентов, чаще всего – у женщин до 40 лет. Периоральный дерматит создаёт физический и моральный дискомфорт, требует квалифицированного лечения и профилактики.

* по данным портала dermatit.su