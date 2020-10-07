Жириновский предложил снизить избирательный возраст до 16 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Владимиру Путину снизить возрастной порог для участия в выборах до 16 лет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.
"Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет. Сейчас молодежь другая. Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. А молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может", – сказал парламентарий во время онлайн-встречи с лидерами думских фракций.
Напомним, летом 2020 года Жириновский выступил с предложением отменить ЕГЭ для выпускников. Тогда политик обратил внимание на текущий опыт, когда в связи с коронавирусом освободили от сдачи экзамена тех учащихся, которые не планировали поступать в вузы. Депутат предложил продлить эту практику и на следующие годы, а в дальнейшем и вовсе избавиться от ЕГЭ.
Комментарии
Я б поднял лет до 25 (или после вступления в брак), потому что молодёжь - другая
Да-да, до 2 лет снизить, когда карандаш сможет в руки взять. Приняли в Конституции возраст совершеннолетия, нечего с идеями разнообразными лезть.
Нужно пенсионерам вообще запретить голосовать. Достигли "возраста дожития" - доживайте, не нужно решать судьбу будущих поколений.
Звучит грубо, согласна, но это нужно понять на личном опыте! Я говорю по личному опыту.
У меня мать-пенсионер голосовала ЗА поправки. При том, что ни одной поправки не знает. То есть человек 63 лет вообще не понимает, о чем идет речь, но голосует "ЗА".
Вот так у меня и появилось понимание, что возрастной электорат ставит галочки, не задумываясь. Вот так сам собой и появился вывод - не нужно пенсионерам давать право голоса.
дурачок старый
7.10.2020 11:47
- гость -
Нужно пенсионерам вообще запретить голосовать....
А с терешковыми что делать ?
7.10.2020 11:17
Иsтина
Вот прям такая у меня была первая мысль, прочтения заголовка
Молодёжь реально другая
От армии косят, но в депутаты, в губеры и полицаев пруться
Ну нагляделись что депутат мелет языком и получает 300 тыщь на ровном месте - кто бы не мечтал быть депутатом то.
Молодёжь сейчас гораздо менее самостоятельная, чем в тех же 80-90-х. О ком Жириновский говорит подавляющее меньшинство.
Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет. Сейчас молодежь другая.
а чё, почему-же и нет, только надо 16-ти летним дать еще и право избираться на должность президента и в госдуму...
а то как-то ограниченно мыслит спойлер партии власти)))
Молодежь сейчас с "промытыми" мозгами. Я бы не снижал возраст
старшее поколение забило на голосование после многодневного обнуления на пеньках и в багажниках, вот сын юриста и засуетился, легитимность выборов в связи с упавшей явкой рассеивается как туман...
а так паства новоявленного германского новичка обеспечит видимость легитимности)))
7.10.2020 11:47
- гость -
Есть и 30-40 летние, кто не хочет думать, а есть и 80- летние очень умные рассудительный и трезвые. Ну в первую очередь, нужно лично Вам запретить голосовать с такими мелкими рассуждениями, а детям в 16 рановато ещё, они не сформированы, но, как электорат для Жириновского они удобны, многие пойдут за его " идеями", Жириновский знает, что говорит.
человек 63 лет вообще не понимает, о чем идет речь
Ты, детка, вообще базар-то фильтруй! Есть тупые деревенские бабки, а есть женщины зрелого возраста, уж поверь, понимающие побольше таких вот, как ты! И ещё работают, и реальную пользу приносят.