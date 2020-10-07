ФАС будет устанавливать предельную цену на вакцину от коронавируса. Одна доза будет стоить не более тысячи рублей, пишет РИА "Новости".
"Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим примерно по определениям себестоимости, потому что нет базы сравнения с другими странами, определим этот тариф", – сказал глава ФАС Игорь Артемьев.
Он также добавил, что на данный момент препарат производят относительно маленькими партиями.
Ранее гендиректор компании "Промомед" Андрей Младенцев заявил, что рекомендованная розничная цена препарата от COVID-19 "Арепливир" составит 12 320 рублей. ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности стоимости препарата.
Комментарии
рекомендованная розничная цена препарата от COVID-19 "Арепливир" составит 12 320 рублей.
Совсем ку-ку уже...
Вам не кажется, что потихоньку подгоняют к тому, что вопрос о бесплатной и поголовной вакцинации стоять не будет...
а ничего удивительного помните пункт в измененной конституции?
было - бесплатная медицина
стало - доступная
т.е. доступно для избранных весьма обеспеченных людей
Недавно по информканалам прошло сообщение о том что Россия выделяет миллиарды рублей на выплаты зарплат жителям Абхазии и Южной Осетии. А вот денег на вакцину от коронавируса у правительства нет, как и на лекарство от него же. Просто бесит, когда читаешь рассуждения чиновников о том, что надо воспользоваться ситуацией и подзаработать на новом средстве. Судя по всему, на вакцине тоже решили "подзаработать".
от гриппа привиться 900р, всё справедливо
Вообще-то эффективность Арепливира в лечении коронавируса не доказана, а побочные действия очень серьезные. Так что, это очередной арбидол, кагоцел.
иш как продешевить боятся
А при СССР было всё бесплатно. Слава КПСС!!!!!
Возьму микрокредит
7.10.2020 12:00
технарь
от гриппа привиться 900р, всё справедливо
Где 900? Бесплатно, и мало кто желает.
7.10.2020 11:51
- гость -
а ничего удивительного помните пункт в измененной конституции?
было - бесплатная медицина
стало - доступная
в ст.41 в 2020 г. поправок не вносилось )))
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений
а по большому счету и в СССР медицина была не бесплатной - она оплачивалась за счет обещественных фондов потребления...
Экономическая выгода от продажи таблеток выше, чем доходы со здорового населения ? Да это государство проще зарезать, чем вылечить.
И тогда почем же она обошлась главному эпидемиологу АК? А Путину и почти всему руководству Минобороны?
Возьму микрокредит
откажут - сначала докажи что здоров, а вдруг денег дадут а вы того..
Сейчас вёз женщину, так вот она работает в ковидном госпитале, нет лекарства никакого, лечат всем чем можно, антибиотики рекой льются, и ложат сейчас туда только предсмертных, а пневмонию на дому лечат. Из реанимации еще ни одного живого не вышло, аж вот про маски спросить спросить забыл.
Слов нет, какие антибиотики, нужны антикоагулянты, стероиды, неужели нет нужных лекарств? А хоть слугам народным находятся?