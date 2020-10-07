Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращений к начальству

Четверть россиян не добились повышения зарплаты после обращения к руководству, и только 15% удалось это сделать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру", в котором поучаствовали свыше 3,2 тысячи человек старше 18 лет.
"15% опрошенных добились повышения зарплаты после собственных переговоров с начальством, 25% респондентов отметили, что им отказали в надбавке, а 60% сотрудников российских компаний самостоятельно не просили руководство повысить их оклады", – говорится в сообщении.
Кроме того, 86% опрошенных заявили, что на их работе зарплаты повышают только по инициативе начальства. И только в 14% случаев сотрудники добиваются увеличения заработка по собственному предложению, отмечается в исследовании.
Как уже писал amic.ru, Алтайский край вновь занял последнее место по средней зарплате в Сибири. Регион оказался единственным в списке, где среднемесячный доход не достигает 30 тысяч рублей.
Комментарии
Попросить? А че так можно? А если не на частника, а на государство работаешь, то к "самому" с просьбой идти?
ржут в лицо)))
говорят радуйтесь тому что платим вам вообще))
ЗП с 14 года без изменений))
Значит 14% это хорошие специалисты и работодатели не хотят их терять, а 86% выполняют не замысловатую работу, повышать плату за которую нет никакого смысла, сегодня один недовольный уйдет а завтра на его место уже трое будут претендовать.
для 13:01
на этих 86% страна и держится, именно с них больше всех ДЕРУТ ндфл! тебе конечно будет западло это признать, но это дела не меняет по факту!