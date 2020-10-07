Член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала изданию "Ридус" о том, что большая часть народных средств против простуды полностью бесполезна.

Ингаляция над вареной картошкой, например, не вылечит простуду и даже может привести к ожогу слизистой. Также не поможет парение ног в горячей воде. Однако это можно использовать для снятия стресса, особенно если добавлять эфирные масла.

Также средством профилактики не являются аскорбиновая кислота и колбочки с чесноком.

"Если хотите защититься от гриппа, то просто мойте руки с мылом, не трогайте лицо грязными руками и по возможности избегайте мест с большим скоплением людей", – добавила врач.