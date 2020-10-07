Настя Ивлеева показала огромную грудь и "ноги-базуки"

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева и ее муж рэпер Элджей сейчас отдыхают на Мальдивах и активно делятся фотокадрами поездки. На одном из снимков исполнитель использовал фильтр и запечатлел возлюбленную с огромными ногами, руками и грудью.

"Любимый фоткал", – подписала пост Ивлеева.

Подписчики телеведущей в комментариях устроили соревнования по остроумию. "Настюха, наконец-то ты без этого... фотошопа"; "Ноги-базуки", "Изменилась ты на карантине", "Когда вышла замуж и можно уже расслабиться и есть столько, сколько хочешь", – пишут поклонники.

Ранее стало известно, что Ивлеева и Элджей сняли на Мальдивах виллу с бассейном и собственным пляжем. По приблизительным подсчетам, стоимость аренды составляет около 760 тысяч рублей в сутки.