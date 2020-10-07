В 23 селах Алтайского края запустили 4G интернет

МТС запустил новые базовые станции 4G в селах одиннадцати районах Алтайского края – Ребрихинском, Красногорском, Мамонтовском, Алейском, Первомайском, Бийском, Третьяковском, Красногорском и других. Сразу в несколько населенных пунктов мобильный интернет пришел впервые: с. Усть-Волочиха, с. Золотуха, с. Курск, пос. Садовый и СНТ "Катунь" (г. Бийск).

"В сельской местности проживает порядка 45% жителей нашего края, далеко не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим очень высокую востребованность мобильного интернета в небольших населенных пунктах. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в крае", – отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Теперь жители этих территорий смогут пользоваться современными интернет-сервисами, которые ранее были недоступны: онлайн-покупка билетов и запись к врачу, оплата ЖКХ, дистанционное обучение, использование сервисов портала госуслуг, просмотр фильмов и сериалов онлайн.

Сеть 4G МТС построена в диапазонах 900 и 1800 МГц, что позволяет увеличить территорию покрытия сетью сотовой связи и улучшить проникновение мобильного сигнала внутрь зданий и строений.