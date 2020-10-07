"За него уже все зоны бьются". Сестра Ефремова рассказала о его жизни в СИЗО

Сестра осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, Анастасия, рассказала о его состоянии и жизни в изоляторе, пишет "Комсомольская правда".

По ее словам, артист не испытывает проблем в СИЗО, не пал духом и спокойно переносит условия заключения.

"Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает", – сказала сестра Ефремова.

Анастасия также рассказала, что в СИЗО у артиста нормальные условия и там с ним "ничего плохого не случится". Она подчеркнула, что Ефремов взял с собой пьесу и читает ее другим заключенным.

"За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова", – пошутила она.

Женщина также добавила, что родственники планируют любыми способами "вытащить" Ефремова из изолятора, так как наказан оказался в итоге не он сам, а его семья и вся страна, "если она лишится артиста такого уровня".

8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. После этого артист отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что тот его подставил.