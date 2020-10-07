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"За него уже все зоны бьются". Сестра Ефремова рассказала о его жизни в СИЗО

, ИА "Амител"
По словам родственницы актера, он не пал духом и спокойно переносит заключение
Фото: prov-telegraf.ru

Фото: prov-telegraf.ru

Сестра осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, Анастасия, рассказала о его состоянии и жизни в изоляторе, пишет "Комсомольская правда".

По ее словам, артист не испытывает проблем в СИЗО, не пал духом и спокойно переносит условия заключения.

"Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает", – сказала сестра Ефремова.

Анастасия также рассказала, что в СИЗО у артиста нормальные условия и там с ним "ничего плохого не случится". Она подчеркнула, что Ефремов взял с собой пьесу и читает ее другим заключенным. 

"За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова", – пошутила она.

Женщина также добавила, что родственники планируют любыми способами "вытащить" Ефремова из изолятора, так как наказан оказался в итоге не он сам, а его семья и вся страна, "если она лишится артиста такого уровня".

8 июня пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. После этого артист отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что тот его подставил.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

7.10.2020 14:20
гость

не ЗОНЫ , а колл центры СБЕРА, вы что такой талант и сколько денег он назвонить сможет!!!!

7.10.2020 15:07
- гость -

Он убийца! Актер может быть и талантливый, но все свои заслуги он прокакал!
Его никто не заставлял пить и садиться за руль!

7.10.2020 15:08
Guest

Семья и страна? Ну ни х"№ у них самомнение? Артист в нем умер еще лет 15 назад. Страна рада, что ему не удалось соскочить. Ну, а если он там чувствует себя комфортно, да ещё и зоны за него спорят, кому достанется, то ждем, когда "Миша-артист" выйдет в авторитете по УДО.)))

7.10.2020 15:20
- гость -

Звезда телевизионного проекта "Холостяк" Виктория Короткова за рулем автомобиля Gelandewagen насмерть сбила пешехода в центре Москвы.
-------------
Ее не обсуждают и даже не посадят.

7.10.2020 15:23
- гость -

Глава ФСИНа: Уважить какой-нибудь Белый лебедь что-ли?

7.10.2020 15:46
- гость -

7.10.2020 15:20 - гость -
Ну, наверное, потому, что она была трезвая, а пешеход переходил в неположенном месте?

7.10.2020 15:57
Потёмкин

Одну и ту же пьесу скоро надоест слушать. Будет сочинять про Шахерезаду?

7.10.2020 16:28
дмитрий

бьются за пьяную морду и жопу

7.10.2020 16:50
дмитрию

бывали там, откуда такие познания?

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