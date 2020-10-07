Житель Алтайского края угнал мотоцикл и катался на нем всю ночь

В Солонешенском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне мотоцикла, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в селе Солонешное. По данным ведомства, злоумышленник угнал ночью байк "ИЖ Юпитер 5", который принадлежал 35-летнему местному жителю.

Полицейские выяснили, что на чужом мотоцикле подозреваемый успел покататься по районному центру, а также съездить в соседнее село. После мотопрогулки мужчина бросил транспорт в кустах у райцентра, где байк обнаружили местные жители, которые и сообщили о находке владельцу.

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении угона задержан житель села Юртное Солонешенского района 1989 года рождения. Ранее молодой человек уже был судим за совершение нескольких краж и угонов автомобилей", – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого полицейские возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.