Удобная и безопасная. Компания Prime Capitals разработала новую площадку для брокеров

Для доступа на рынок Forex и другие биржи специалисты компании Prime Capitals разработали современную торговую площадку. На мировых рынках Prime Capitals уже успел зарекомендовать себя компетентным и профессиональным брокером.

К достоинствам платформы, которую можно скачать на официальном сайте компании, по отзывам многочисленных инвесторов и трейдеров можно отнести:

простой и удобный интерфейс с интуитивно понятным управлением;

наличие нескольких версий для операционных систем Windows и Linux, Android и iOS;

высокую защиту персональных данных и инвестиций;

более 800 торговых инструментов. С помощью платформы Prime Capitals можно торговать на рынке Forex популярными или экзотическими валютами;

возможность анализировать в режиме реального времени текущий торговый процесс;

прямую связь с поставщиками ликвидности;

большой объем актуальной аналитической информации.

Большинство инвесторов Prime Capitals в своих отзывах также отмечают такие достоинства, как добросовестное отношение к клиентам, возможность работать с любого устройства, единый электронный счет, регулярно проводимые акции с возможностью получить дополнительный доход, доступные платежные системы для пополнения счета, вывода денежных средств и проведения выплат и круглосуточная поддержка клиентов (финансовая, юридическая и техническая).

Юридическое лицо – Prime Capitals Ltd., регистрационный номер – 24960 IBC 2018, адрес регистрации – Suite 305, Griffith Corporate Centre Р.О. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.