Поставки "гуманитарной помощи" в ковидный госпиталь Барнаула возобновились

Барнаульский молочный комбинат возобновляет регулярные поставки продуктов питания для медицинского персонала горбольницы № 5, задействованного в лечении больных COVID-19, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

"Начиная с апреля текущего года на протяжении пяти месяцев наше предприятие еженедельно оказывало помощь настоящим героям нашего города – врачам, которые рискуя своим здоровьем, продолжают поистине самоотверженную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Следуя принципам социально ориентированного предприятия мы активно участвуем в реализации социальных проектов, в связи с этим в период роста числа вирусных заболеваний наше предприятие возобновляет помощь медицинским работникам Барнаула", – заявила гендиректор АО "Барнаульский молочный комбинат" Наталья Кишкина.

В первую поставку на 7 октября вошло более 130 килограммов молочных продуктов: топленое молоко, кефир, ряженка, снежок, сметана, йогурты, а также творог и плавленые сыры. Организаторы не исключают, что ассортимент продуктов в дальнейшем расширят, а к акции присоединятся другие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.