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"За всеми не уследишь". 70% предприятий ЖКХ в Алтайском крае работают в убыток

, ИА "Амител"
В регионе более 300 компаний задействованы в сфере малой теплоэнергетики
ЖКХ / Фото: nevinnomisskiy.ru

ЖКХ / Фото: nevinnomisskiy.ru

Большинство предприятий тепло- и водоснабжения в Алтайском крае не получают прибыль, работают в минус и имеют миллиардные долги. Об этом во время пресс-конференции 7 октября заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Он отметил, что малая теплоэнергетика останется непривлекательной отраслью для инвесторов.

"В Алтайском крае более 100 предприятий занимаются теплоснабжением, 200 – водоснабжением, то есть более 300 предприятий работают в малой теплоэнергетике. Большая энергетика (например, ТЭЦ, – прим. ред.) выведены в отдельный бизнес. У него тоже есть свои проблемы, но эта сфера рентабельна и интересна для инвесторов, больших денег и развития", – говорит Гилев.

При этом ЖКХ всегда считали "младшим братом" большой энергетики: у этих предприятий есть обязанность оказывать социальную услугу. Однако они не могут начислять экономически обоснованные тарифы, потому что это слишком дорого для населения. Невозможно, по словам министра, и жестко подходить к взысканию задолженностей.

"70% предприятий находятся в убытках. Практически у половины потери больше 5% от рентабельности. Мы пытаемся повысить эффективность, но без больших вложений этого невозможно достигнуть. Нужно укрупнять,  делать большие инфраструктурные вложения, но пока ни нам, ни муниципалитетам не по силам", – отмечает Гилев.

По словам министра, из-за отсутствия прибыли предприятия малой энергетики задолжали ресурсоснабжающим компаниям 1,4 млрд рублей. 

"За уголь – 700 млн рублей, за электроэнергию – 400 млн, за газ – 300 млн рублей. Долги копились много лет. По некоторым уже есть решения, и обязанности выплатить долги возложены на органы власти. По газу мы наблюдаем снижение долгов, примерно на 20-30 млн за последние годы. То же самое и по электроэнергии. По углю задолженность растет", – говорит министр.

Справиться с некоторыми проблемами предприятиям помогают как власти районов, так и края. Например, реконструкцию, которую предприятия должны делать самостоятельно, проводят муниципалитеты, а помощь в поставках угля оказывает регион.  

"Улучшить можно банальными способами – начиная от условий, чтобы можно было работать, тарифов, правильного сбыта, так и качественной работой, не допускать халатности, безалаберности. Но в крае большое количество предприятий, за всеми не уследишь", – считает Гилев.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.10.2020 17:27
- гость -

70% предприятий находятся в убытках
------------
Не надо отапливать улицу. ТЦ Индустриального района имеют свои котельные на газе, не думаю, что там убытки.

7.10.2020 17:36
- гость -

отопление для населения, обслуживаемого Управлением Лугансктепло (обновлено 01.09.2020):

на тепловую энергию в сфере теплоснабжения – 760,375 рублей за 1 Гкал;
на услугу по централизованному отоплению – 19,682 рублей за один квадратный метр отапливаемой площади на протяжении отопительного периода или 9,841 рублей за один квадратный метр отапливаемой площади на протяжении года;
--------------
В Барнауле 1991.52 рублей за 1 Гкал. Это в 2.6 раза больше, чем в Луганске.

7.10.2020 17:37
Гость

Он говорит о малой теплоэнергетике.

7.10.2020 17:37
гость

да да всё у нас убыточно

7.10.2020 17:44
- гость -

https://inlugansk.ru/gkx

электроэнергия для населения Луганска (новый тариф с 01.02.2020):

Для населения:

— до 150 кВт (включит.) — 0,8018 руб./кВт

— свыше 150 кВт и до 800 кВт — 1,0904 руб./кВт

— свыше 800 кВт — 2,6808 руб./кВт
-----------
В Луганске зарплата в 2 раза меньше, чем в России. Цены как в России. (Информация из интернета).

7.10.2020 17:50
- гость -

В Донецке э/энергия в копейках:

1. Население: 1.1. за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц 80,18
1.2. за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц 109,04
1.3. за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц 268,08 1.4.

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии 61,68

Источник: http://rst-dnr.ru/tarifyi-na-elektricheskuyu-energiyu/
© РСТ ДНР

7.10.2020 18:11
- гость -

17:44
- гость -
В Луганске зарплата в 2 раза меньше, чем в России. Цены как в России. (Информация из интернета).
-----------------------
И это замечательно, но лучше бы, что бы была в 3 раза меньше.

7.10.2020 18:16
- гость -



"Зарплата шахтеров Донбасса составляла на 2013 год от 10 000 (поверхность) до 50 000 гривен (подземные специальности). На день шахтера в город приезжают звезды Украины, России, из других городов приезжают смотреть салют и концерт на местном стадионе. Футбольный и борцовский клубы, боксерская секция, дающая кадры для украинской сборной."

7.10.2020 18:20
IWANNA

7.10.2020 17:36
- гость -
В Немецком районе, где доходы людей намного ниже барнаульских, 1 Гкл стоит с 1 июля 2020 года уже 3100 руб. и всё равно мало! Ненасытная прорва...

7.10.2020 19:08
- гость -

Да ладно!!! Все в убыток, на благо народа!!! А может директорами перестать деньги в офшоры переводить? А то все такие бедные, что крузаки ставить негде! Убыточно? Пи#дуйте, другие найдутся. Свято место пусто не бывает

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