"За всеми не уследишь". 70% предприятий ЖКХ в Алтайском крае работают в убыток

Большинство предприятий тепло- и водоснабжения в Алтайском крае не получают прибыль, работают в минус и имеют миллиардные долги. Об этом во время пресс-конференции 7 октября заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Он отметил, что малая теплоэнергетика останется непривлекательной отраслью для инвесторов.

"В Алтайском крае более 100 предприятий занимаются теплоснабжением, 200 – водоснабжением, то есть более 300 предприятий работают в малой теплоэнергетике. Большая энергетика (например, ТЭЦ, – прим. ред.) выведены в отдельный бизнес. У него тоже есть свои проблемы, но эта сфера рентабельна и интересна для инвесторов, больших денег и развития", – говорит Гилев.

При этом ЖКХ всегда считали "младшим братом" большой энергетики: у этих предприятий есть обязанность оказывать социальную услугу. Однако они не могут начислять экономически обоснованные тарифы, потому что это слишком дорого для населения. Невозможно, по словам министра, и жестко подходить к взысканию задолженностей.

"70% предприятий находятся в убытках. Практически у половины потери больше 5% от рентабельности. Мы пытаемся повысить эффективность, но без больших вложений этого невозможно достигнуть. Нужно укрупнять, делать большие инфраструктурные вложения, но пока ни нам, ни муниципалитетам не по силам", – отмечает Гилев.

По словам министра, из-за отсутствия прибыли предприятия малой энергетики задолжали ресурсоснабжающим компаниям 1,4 млрд рублей.



"За уголь – 700 млн рублей, за электроэнергию – 400 млн, за газ – 300 млн рублей. Долги копились много лет. По некоторым уже есть решения, и обязанности выплатить долги возложены на органы власти. По газу мы наблюдаем снижение долгов, примерно на 20-30 млн за последние годы. То же самое и по электроэнергии. По углю задолженность растет", – говорит министр.

Справиться с некоторыми проблемами предприятиям помогают как власти районов, так и края. Например, реконструкцию, которую предприятия должны делать самостоятельно, проводят муниципалитеты, а помощь в поставках угля оказывает регион.

"Улучшить можно банальными способами – начиная от условий, чтобы можно было работать, тарифов, правильного сбыта, так и качественной работой, не допускать халатности, безалаберности. Но в крае большое количество предприятий, за всеми не уследишь", – считает Гилев.