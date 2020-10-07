ФК "Динамо-Барнаул" сыграет с нижегородской "Волной"

Футболисты барнаульского "Динамо" в среду, 7 октября, проведут второй матч выездной серии первенства ПФЛ. В рамках 10-го тура группы "Урал-Приволжье" команда Александра Суровцева в Нижнем Новгороде сыграет против "Волны" из Нижегородской области.

Напомним, сейчас "Динамо" с 16-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице. Волжане набрали столько же баллов, однако располагаются строчкой выше по дополнительным показателям.

В прошлом туре, 4 октября, барнаульцы также в гостях взяли верх над одним из лидеров турнира – ульяновской "Волгой" со счетом 1:0.

Сегодня матч против "Волны" начнется в 22:00 по барнаульскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.