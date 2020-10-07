В день рождения Путина активисты Pussy Riot развешали ЛГБТ-флаги в Москве

Фото: facebook.com/wearepussyriot
В Москве участники группы Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, Минкультуры и ОВД Басманного района. Пост с фотографиями появился в Facebook.
Акцию группа приурочила ко дню рождения президента России Владимира Путина. Выбор зданий активисты объяснили тем, что это основные символы "российской государственности".
Кроме того, в своем сообщении они выдвинули ряд требований: разбирательство по факту преследования членов ЛГБТ-сообщества в Чечне, запрет дискриминации по сексуальной ориентации, легализация однополых браков и отмена закона о запрете пропаганды гомосексуализма.
Также активисты заявили, что во время проведения акции возле здания ФСБ задержали журналиста "Радио Свобода" Артема Радыгина, а у администрации президента – корреспондента "Соты" Дениса Стяжкина.
Комментарии
Вот же педерасты.
это точно к дню рождения Путина?
а не к возвращению Навального???
а на сегодня приличных тем больше нет!
Кал, АбориКеша и Мясной в экстазе хлопают в ладошки
осталось поставить новость о пробках в конце рабочего дня и о том какой в целом был день...
Мне понравилось одно высказывание: "Почему если мужчина думает, что он марсианин или Наполеон, то его лечат... а если он считает себя женщиной, то его права нужно защищать?"...
А может это намек на сорокинскую гусеничку - паренек живет без жены...
Последнее выступление И.В. Сталина на публике (1952г.)
флаги, фу как чахло! Нет бы самим повеситься, во креатив-то был бы, опять же партнёры б ссанкции ввели)))
в Гааге заждались
на драники, через терку(перед Гаагой).
Между тем презрение и ненависть подданных – это то самое, чего государь должен более всего опасаться...
Макиавелли Никколо. Государь
Владимир Путин стал лауреатом Шнобелевской премии
Достойная премия!!!