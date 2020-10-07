В день рождения Путина активисты Pussy Riot развешали ЛГБТ-флаги в Москве

Фото: facebook.com/wearepussyriot

В Москве участники группы Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, Минкультуры и ОВД Басманного района. Пост с фотографиями появился в Facebook.

Акцию группа приурочила ко дню рождения президента России Владимира Путина. Выбор зданий активисты объяснили тем, что это основные символы "российской государственности".

Кроме того, в своем сообщении они выдвинули ряд требований: разбирательство по факту преследования членов ЛГБТ-сообщества в Чечне, запрет дискриминации по сексуальной ориентации, легализация однополых браков и отмена закона о запрете пропаганды гомосексуализма.

Также активисты заявили, что во время проведения акции возле здания ФСБ задержали журналиста "Радио Свобода" Артема Радыгина, а у администрации президента – корреспондента "Соты" Дениса Стяжкина.