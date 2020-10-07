Житель Алтайского края обматерил полицейского и ударил его разбитой бутылкой

24-летнего жителя Алейска будут судить за применение насилия против сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Ночью обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, заметил на улице сотрудника патрульно-постовой службы. Испытывая к стражу порядка "неприязненные отношения в связи с рассмотрением в суде уголовного дела, мужчина стал оскорблять представителя власти".

При этом на замечания о неподобающем поведении недоброжелатель не реагировал. Напротив, он и дальше продолжил оскорблять полицейского, а затем разбил бутылку и осколком ударил стража порядка в грудь.

В отношении зачинщика инцидента возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Уголовное дело направили в суд.