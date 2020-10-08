Непрошеный гость из Алтайского края отправится в колонию

39-летнего жителя Табунского района признали виновным в незаконном проникновении в жилище, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что вечером в январе 2020 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения сельчанин решил зайти к местному жителю. Увидев, что дом закрыт на замок, мужчина сломал его и проник внутрь, где пробыл некоторое время. Чем именно осужденный занимался в жилище, не уточняется.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии строго режима. Столь суровый приговор в Следкоме объяснили тем, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера.