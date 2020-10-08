Мементо море. Полицейские приехали на место ЧП на Камчатке и стали мемом

Сотрудники УМВД Камчатского края, которые приехали на Халактырский пляж в Авачинском заливе для осмотра места происшествия, неожиданно стали героями интернет-мемов. Напомним, на территории акватории Авачинского залива произошло загрязнение воды нефтесодержащими компонентами, в результате погибли тысячи морских обитателей. Местные жители первыми начали бить тревогу, так как мертвыми животными был засыпан весь пляж. В день, когда о произошедшем узнала общественность, полицейские прибыли на пляж и попали в камеру фотографа Александра Пирагиса. Кадр моментально завирусился в Сети, подчеркивая трагичность ситуации на Камчатке и в стране в целом.