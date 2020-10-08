Холодный день с осадками и порывистым ветром ожидается в Алтайском крае в четверг, 8 октября, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Уточняется, что дневная температура в крае составит от 0 до 5 градусов тепла. Местами будут осадки в виде дождя и мокрого снега, а в отдельных районах – гололедица и появление временного снежного покрова. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов выше нуля. Как и в целом по региону, ожидаются те же осадки: снег с дождем, гололедица, временный снежный покров. Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду.