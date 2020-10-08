Замдиректора алтайской школы обвиняют в мошенничестве

В Первомайском районе уже бывший заместитель директора школы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

В 2018 году мужчина обманул директора и бухгалтера образовательного учреждения и фиктивно трудоустроил на лето знакомых в качестве сотрудников технического и обслуживающего персонала. Однако трудовые обязанности новые работники не исполняли, а их зарплату замдиректора присваивал себе и тратил деньги на личные нужды.

Таким образом злоумышленник похитил порядка 54 тысяч рублей. Во время следствия он признался в содеянном и возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд.