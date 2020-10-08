В Барнауле экстренно ищут водителей скорой помощи

КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Барнаул" срочно ищет водителей для автомобилей неотложки. Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.

К кандидатам есть ряд требований:

среднее (полное) общее образование;

водительское удостоверение на право управления автомобилем 1-2 класса;

наличие специальной подготовки по программе оказания первой медицинской помощи пострадавшим и обучения правилам их транспортировки;

подготовка и наличие допуска к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;

стаж работы водителем автомобиля не менее трех лет;

справка ГУ МВД России по Алтайскому краю об отсутствии (наличии) судимости.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону в Барнауле 68-04-11.

Как уже сообщал amic.ru, в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Барнауле резко подскочило количество обращений в скорую. Если обычно диспетчерам поступает 800-900 звонков в сутки, то сейчас 1500-1700.