В Барнауле экстренно ищут водителей скорой помощи

КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Барнаул" срочно ищет водителей для автомобилей неотложки. Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.
К кандидатам есть ряд требований:
- среднее (полное) общее образование;
- водительское удостоверение на право управления автомобилем 1-2 класса;
- наличие специальной подготовки по программе оказания первой медицинской помощи пострадавшим и обучения правилам их транспортировки;
- подготовка и наличие допуска к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
- стаж работы водителем автомобиля не менее трех лет;
- справка ГУ МВД России по Алтайскому краю об отсутствии (наличии) судимости.
По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону в Барнауле 68-04-11.
Как уже сообщал amic.ru, в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Барнауле резко подскочило количество обращений в скорую. Если обычно диспетчерам поступает 800-900 звонков в сутки, то сейчас 1500-1700.
Комментарии
Клссс? Категории.
А чё поувольнялись потому, что за царьвирус не доплачиваю? Ага? Ну дураков нет!
8.10.2020 07:31
месный
А чё поувольнялись потому, что за царьвирус не доплачиваю? Ага? Ну дураков нет!
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Парк машин скорой помощи в Алтайском крае расширится на 29 новых автомобилей. Как сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59", новый транспорт может поступить в регион уже на этой неделе.
Отмечается, что 16 машин купили на деньги регионального бюджета, а 13 – на деньги федерального. "Поступление плановое, спецтранспорт сразу будет передан в медучреждения на усиление работы службы скорой помощи", – говорится в сообщении.
5 октября Амик.
А если убрать из ряда требований справку об отсутствии (наличии) судимости шансов у Вас будет больше.
Ну если врачей из частных клиник заставляют работать в ковидных госпиталях, то предлагаю заставить водителей маршруток работать в скорой помощи.
Школы блин закройте, ау
8.10.2020 08:09
Гость
у нас и так недорослей хватает.
А что хотели, сами из каждого утюга несли чушь он необходимости обращаться к врачу из-за малейших признаков ОРВИ, получите распишитесь. Каждый год болеют люди из-за сезонных заболеваний, только раньше человек выпил например терафлю и пошел на работу. А сейчас его выгонят с работы с соплями свои же коллеги. Вот и звонят в скорую и по поликлиникам бегают.
Что-то ЗП озвучить постеснялись
У меня хороший друг работает на скорой. Буквально на этой неделе спросила сколько им доплачивают за ковидных пациентов. Он сказал 30 тысяч рублей в месяц и не важно одного пациента ты отвез или десятерых. Не плохая прибавка к зарплате (зарплата он кстати сказал, что она ПРИЛИЧНО меньше доплаты).
Не не пытайтесь сейчас начать кричать, что они рискуют каждый день заразиться Ковидом. Не больше тех, кто ездит в общественном транспорте или заходит в магазин...
интересно "Поступление плановое, спецтранспорт сразу будет передан в медучреждения на усиление работы службы скорой помощи", – говорится в сообщении.
а водителей тоже планово не пробовали набирать?
Не больше тех, кто ездит в общественном транспорте или заходит в магазин
ну-ну!
8.10.2020 08:45
гость
И хорошо, что выгоняют. Зато раньше - выпил терафлю, а по факту болен. Пришел, всех обчихал и обкашлял, и вуаля - скоро болеет половина.
требования слишком специфичны. и чтобы первую помощь умел оказывать. и опыт работы водителем не менее 3 лет. да еще и учиться на управление машинами с маячками....
они должны организовать такое обучение кандидатов сами
Не не пытайтесь сейчас начать кричать, что они рискуют каждый день заразиться Ковидом. Не больше тех, кто ездит в общественном транспорте или заходит в магазин...
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однако больше. потому, что в магазин ходят все. да и не каждый день. если кто-то кашляет, к нему можно не подходить...
а у него в машине всегда больной есть (возможно, с ковидом). и с врачами общаются, которые в непосредственном контакте с больными
привить от ковида и в путь
8.10.2020 08:09
Гость
Школы блин закройте, ау
рот закрой , ворона залетит
всяка лучше чем таксистом гонять
в такси также много больных ездит